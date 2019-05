La tragedia dopo il divorzio: uccide i figli e poi si suicida

Ha ucciso i suoi figli e poi ha bruciato i loro corpi. Subito dopo, si è tolto la vita. La tragedia ha avuto luogo nella Contea di Cooke, in Texas. È il giorno della festa della mamma quando Mandeep Singh, un 37enne di Fort Worth, carica i suoi figli in macchina in attesa di compiere il gesto fatale. Il piccolo Ajit Singh Birring ha solo quattro anni e la sua sorellina, Mehar Kaur, ne ha tre. Non è chiaro da quanto tempo meditasse l'omicidio.

La macchina accosta in un luogo isolato e Mandeep li uccide e dà fuoco all'auto. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni residenti che hanno visto salire una colonna di fumo. Come riporta Il Messsaggero, gli agenti una volta sul posto si sono trovati davanti una scena raccapricciante: i corpi dei bimbi erano sul sedile posteriore dell'auto. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero morti prima che la macchine venisse avvolta dalle fiamme. Poco distante da lì, la polizia ha trovato il cadavere dell'uomo che a quanto pare si è tolto la vita con un colpo di arma da fuoco.

Alla base del gesti ci sarebbero alcuni problemi sul mantenimento dei bambini. Singh e la sua ex moglie avevano infatti una battaglia legale in corso su chi dovesse pagare l'assicurazione sanitaria ai due piccoli. Una battaglia spazzata via per sempre dal suo fatale gesto.