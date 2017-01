Tragedia Gran Sasso, il dolore di Barbara D'Urso: "Prego per tutte quelle persone"

" L'hotel Rigopiano era il mio nido nel quale mi rifugiavo quando non ero in diretta, l'ho fatto per anni fino a qualche mese fa ", inizia così il messaggio che Barbara D'Urso ha scritto sul suo profilo Instagram dopo aver saputo della tragedia del Gran Sasso.

La conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio Cinque ha spiegato di essere una assidua frequentatrice dell'albergo sul Gran Sasso che ieri pomeriggio è stato travolto da una slavina. Al messaggio, Barbara D'Urso ha allegato l'immagine di due cani del resort: " Le foto che pubblico spesso dei miei amati cani in montagna sono i cani che vivono lì. Conosco tutte le persone meravigliose che ci lavorano e che ora verranno salvate, io sto pregando per questo. Alberto, Marinella, Fabio e tutti gli altri.... Prego per i soccorritori che in questo momento stanno facendo l'impossibile".

Intanto l'intervento dei soccorritori prosegue, nella speranza di trovare persone ancora vive all'interno dell'hotel Rigopiano.