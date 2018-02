Tragedia sfiorata a Venezia: crolla un pilone del Ponte della Libertà

Tragedia sfiorata a Venezia. Un pilone del Ponte della Libertà è infatti crollato sulla carreggiata a causa del forte vento. Fortunatamente in quel momento non passavano automobili.

Intorno alle undici di questa mattina, come riportano i siti locali, un grosso palo della segnalità stradale è crollato sulla strada. Come si vede nel video, il traffico è momentaneamente fermo e l'accesso in città bloccato. Il Ponte della Libertà collega infatti il centro cittadino alla terraferma. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco, che fortunamente non devono soccorrore nessun cittadino. Al momento del crollo del pilone sulla carreggiata non transitava nessuna automobile. A causare la caduta del traliccio potrebbe essere stato il forte vento.