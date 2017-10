Tragedia sulla crociera, bimba di otto anni precipita e muore

Una vacanza che si è trasformata in un incubo quello sulla crociera Glory attraccata al porto di Miami. Sabato mattina, prorprio prima che la nave salpasse per le Bahamas, una bimba di otto anni è precipitata da una balconata, un volo dagli otto ai 15 metri terminato proprio nel mezzo dell'atrio principale della crociera. L'identità della bimba è stata mantenuta segreta dagli investigatori. La piccola era con la famiglia quando è avvenuto il tragico fatto.

Nonostane l'intervento tempestivo dei soccorsi, per la bimba non c'è stato nulla da fare. Il trauma riportato dalla caduta è stato troppo violento. La crociera è della compagnia Carnival. La sua portavoce, Jennifer de la Cruz, ha dichiarato che "la preoccupazione maggiore in questo momento è stare vicino alla famiglia". Come riporta il Messaggero, la polizia ha aperto un'indagine sulla tragedia, per indagare su come la piccola sia arrivata a sporgersi al punto di cadere.