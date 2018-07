Tragico impatto in Campania, muoiono due turisti pugliesi

Tragico impatto ad Atena Lucana, in provincia di Salerno. Perdono la vita un uomo e una donna baresi, tre feriti (due salernitani e un potentino) finiscono in ospedale.

Il gravissimo incidente stradale s’è verificato sulla statale 568, nel primo pomeriggio di lunedì nell’area industriale e commerciale del comune al confine tra Campania e Basilicata. Coinvolte, nell’impatto, una moto e due autovetture, una Fiat Panda e una Mini Cooper: il bilancio è pesantissimo, due morti e tre feriti.

Le cause dell’incidente, come riporta La Città di Salerno, restano al vaglio dei carabinieri che, insieme ai vigili del fuoco e al personale medico e sanitario del 118, sono intervenuti sul luogo immediatamente dopo il tremendo impatto. Ad avere la peggio, due turisti pugliesi, residenti in provincia di Bari, che viaggiavano in sella a una moto e tornavano a casa dopo una breve vacanza. Hanno così perso la vita il 52enne Cosimo Leuci di Monopoli e la 45enne Anna Adele Spada di Putignano.

Sono finiti in ospedale, invece, un 28enne e un 17enne salernitani (il primo di Castel San Giorgio, il secondo di Nocera Inferiore) e un 60enne residente a Potenza. I primi due sono stati trasferiti presso l’ospedale di Polla, in provincia di Salerno mentre il terzo ferito è tuttora ricoverato presso la struttura sanitaria San Carlo del capoluogo lucano.