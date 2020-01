Tragico incidente sulla A1: auto finisce sotto un camion, 2 morti

Un tragico incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 16 gennaio sull’autostrada A1, Piacenza-Milano. Ancora da capire l’esatta dinamica del violento impatto che ha coinvolto una macchina, una station wagon, e un camion addetto al trasporto di alimentari. Secondo una prima ricostruzione, l’auto, per motivi ancora da chiarire, avrebbe preso in pieno il mezzo pesante che si trovava fermo a una piazzola, andandosi a incastrare sotto le sue ruote. A perdere la vita il guidatore della vettura, un 76enne, e la passeggera, una ragazza di 25 anni, che si trovava a bordo, seduta sul sedile posteriore. Sul posto i soccorritori che hanno solo potuto constatare il decesso delle due persone che occupavano la vettura. Il terzo uomo, il conducente del camion, è invece rimasto illeso.

Il tragico impatto

Il tragico incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 12,30, tra le uscite di Casalpusterlengo e Lodi, più precisamente al chilometro 23, nel territorio di Pieve Fissiraga. La vettura stava viaggiando in direzione del capoluogo lombardo. Da quanto emerso, grazie ai rilievi della polizia stradale, una Fiat Stilo, station wagon, avrebbe tamponato un tir che era fermo in una piazzola di sosta del tratto autostradale interessato. Durante il violento impatto la vettura si è incastrata sotto le ruote del camion, accartocciandosi. Solo l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi ha permesso di estrarre le due persone rimaste incastrate nelle lamiere.

Sul posto, oltre ai pompieri, anche l'Agenzia per la tutela della salute di Novate, un'ambulanza della Croce casalese e un'automedica con a bordo il personale di Casale. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dei due occupanti dell’auto. Illeso invece il camionista del mezzo pesante che non ha avuto bisogno di essere soccorso. Per lui solo un grave choc per il dramma che si era verificato sotto i suoi occhi.

Aperta un'inchiesta

Per consentire le operazioni di recupero dei corpi e dei rilevamenti da parte della polizia sul manto stradale, il tratto di autostrada era stato momentaneamente chiuso, interrompendo la circolazione, che poi ha ripreso in parte, solo nella prima corsia e in quella di emergenza, creando problemi al traffico. La procura di Lodi ha aperto un’inchiesta. Sarà adesso compito della magistratura riuscire a ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente e accertare le responsabilità delle persone coinvolte.