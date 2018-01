Trapani, arrestata coppia: stupravano la figlia 13enne

Orrore ad Alcamo, in provincia di Trapani, dove una coppia è stata arrestata per abusi sessuali nei confronti della figlia di quattordici anni.

L'uomo, di mezz'età, avrebbe violentato frequentemente la figlia davanti alla moglie e madre della ragazzina. La donna non solo era a conoscenza degli abusi e non ha mai denunciato l'accaduto, ma avrebbe persino partecipato ai rapporti sessuali in diverse occasioni.

Le forze dell'ordine parlano di un contesto socio-familiare di degrado, mentre l'uomo parla di rapporti "consenzienti". A denunciarli però è stata proprio la ragazzina che la scorsa estate, quando aveva tredici anni, ha raccontato tutto ad alcuni parenti e amici di famiglia, nonostante il padre la minacciasse perché stesse zitta.

Ora, probabilmente alle strette, l'uomo ha deciso di presentarsi spontaneamente in commissariato. Sentiti gli altri due figli della coppia e altre persone informate sui fatti, la polizia ha informato l'autorità giudiziaria, che dopo aver ascoltato la giovane vittima ha richiesto e ottenuto l'ordine di arresto per entrambi i coniugi. Dopo le formalità di rito, marito e moglie sono stati portati in carcere a Trapani.