La trappola di Angelina Jolie per catturare il signore della guerra ugandese

Sembra quasi la trama di un film con Angelina Jolie nel ruolo di protagonista ma questa volta tutto corrisponde alla realtà.

L'attrice, infatti, era pronta a tendere una trappola romantica al sanguinario signore della guerra ugandese, Joseph Kony, che nel 2005 fu condannato per crimini di guerra dalla Corte penale internazionale.

Sembra infatti che la Jolie abbia mandaro delle mail a Luis Moreno Ocampo, procuratore genrale del tribunale dell'Aja. Nel 2012 Moreno Ocampo era intenzionato ad arruolare la Jolie per il ruolo di "spia" ai danni di Kony, esponsabile di uccisione, stupri e arruolamento di bambini-soldato.

Il procuratore, in una mail, scrive che l'attrice "ha avuto l'idea di invitare Kony a cena e poi arrestarlo". Al piano avrebbe dovuto prendere parte anche Brad Pitt, allora marito della Jolie.

"Brad ci sostiene. Discutiamo la logistica. Tanti baci", ha assicurato l'attrice in una mail. L'obiettivo era aggregare Angelina e suo marito alle truppe speciali americane che davano la caccia a Kony. L'operazione, però, non sembra essere andata in porto.