Trasfusione sbagliata dopo intervento al femore, paziente muore a Vimercate

Era stata ricoverata in ortopedia per un intervento dopo che si era rotta il femore, come succede a diversi anziani. Ma è morta qualche giorno dopo, il 13 settembre, a causa di una trasfusione sbagliata, che per la donna è stata letale. È accaduto all'ospedale di Vimercate, in provincia di Monza Brianza, per uno scambio di sacche di sangue. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in queste ore sono in corso accertamenti da parte di Regione Lombardia.

L'ipotesi su cui si stanno muovendo gli ispettori è di un errore umano, avvenuto in seguito a un caso di omonimia, probabilmente legato allo stesso cognome di un altro paziente. Si ipotizza, quindi, che il sangue trasfuso fosse destinato a un'altra persona. In base a quanto ricostruito, l'episodio sarebbe avvenuto due giorni dopo l'operazione: la donna, infatti, sarebbe morta in terapia intensiva dopo che i suoi anticorpi hanno aggredito i globuli rossi non riconosciuti per la differenza del gruppo sanguigno.