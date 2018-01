Travolta da un'onda in Costiera amalfitana: morta una turista veneta

È stata travolta e risucchiata da un'onda mentre faceva trekking insieme al marito e a una coppia di amici. Una turista veneta di 55 anni è morta a Praiano, in Costiera Amalfitana.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai Carabinieri di Amalfi, i quattro turisti, in abbigliamento da trekking, stavano passeggiando su una passerella alta circa 4 metri sul livello del mare. Un'onda particolarmente alta ha invaso la passerella risucchiando in mare tre turisti, mentre il quarto si è tuffato nel mare agitato per cercare di salvare gli amici.

I quattro sono stati soccorsi poco dopo da un gommone della Guardia Costiera. La donna, in condizioni critiche, è stata trasferita al porto di Amalfi dove ad attenderla c'erano i sanitari del 118 che hanno tentato l'impossibile per rianimarla a bordo di un'ambulanza.