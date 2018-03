Tre arresti, i rom scatenano il caos in Questura: botte a agenti e cronisti

Una rissa in Questura a Reggio Calabria scatenata dalla comunità Rom locale, infuriata per i tre arresti che la polizia stamattina ha realizzato. Hannio reagito così le famiglie di M. B. (44 anni), B. A. B. (24 anni) e P. C. (30 anni), fermati con l'accusa di essere gli autori della violenta rapina che nell'ottobre del 2016 portò alla morte di una pensionata di 88 anni.

I rom, stando a quanto raccontato dal cronista di strettoweb.com, avrebbero attaccato giornalisti e poliziotti, ferendo un reporter. Gli agenti sono dovuti intervenire per riportare la calma.

I tre arrestati sono finiti in manette stamattina nell'ambito dell'operazione "Malanova". Tutto è iniziato più di un anno fa quando la pensionata reggina muore a seguito di una rapina violenta. I tre dovranno ora rispondere dell'accusa di "omicidio preterintenzionale e rapina pluriaggravati": l'88enne venne picchiata barbaramente fino a fratturarle 10 costole e poi portandola al decesso. Nella casa la signora teneva ingenti somme di denaro che i banditi intendevano sottrarle.