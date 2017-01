Con tre figli è "regina del budget" Spende solo 40 euro a settimana

Una mamma con tre figli e la voglia di risparmiare denaro. La chiamano la "regina del bilancio" e si capisce: riesce a far vivere la sua famiglia per un'intera settimana in soli 38 sterline. Una magia.

Come fa? Ecco spiegato. Danielle Ross, 30 anni, viene da Colchester e la sua pagina Facebook ha già 22mila fan. Si diverte a condividere con i suoi seguaci indicazioni e consigli per mettere da parte un bel gruzzoletto ogni mese (400 sterline) e evitare di sperperare denaro. per i suoi consigli per risparmiare famiglie. Per esempio il marito David, 35 anni, quando va a lavorare deve assolutamente portarsi il pranzo da casa e se prende qualcosa per integrare il pasto non può spendere più di 3 sterline. Poi pensa ad un menu giornaliero da sottoporre ai figli che sia il più sano e allo stesso tempo economico possibile. Danielle compra solo ciò che è a buon mercato e solitamente acquista soprattutto i prodotti della stessa catena del supermercato.

Ecco alcune delle sue regole per risparmiare, riportate dal Daily Mail:

1) Cucinare con i vostri bambini. Sono sempre molto più propensi a mangiare quando sanno cosa c'è dentro

2) Mai comprare salse pronte, sempre meglio farle da soli

3) Mai deviare dalla lista della spesa. Quando si esce per andare al supermercato, comprare solo quello di cui si ha bisogno senza andare a prendere cose superflue.

4) Quando volete concedervi un lusso, fatelo utilizzando i buoni che si trovano pure in rete. Anche così si può risparmiare.

5) Stare lontano dalle offerte. Sono sempre incoraggianti, ma è probabile che lo stesso prodotto venga realizzato dal marchio del proprio supermercato e costerà sicuramente meno.

6) Pranzo al sacco. È sempre meglio che acquistare il pranzo ogni giorno. Non deve essere solo panini, si può alternare facilmente con la pasta.