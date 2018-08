Trema la terra in Friuli: ​scossa vicino a Udine

Paura in Friuli Venezia Giulia. Un terremoto di magnitudo 3.9 è stato avvertito nella zona di Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. Lipocentro è stato registrato a circa 13 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita alle 5:30 del mattino ed è stata registrata dal centro nazionale terremoti. Pochi minuti prima della scossa più forte era stata registrato un altro movimento tellurico di magnitudo 3.0. Un'altra di seguito di 2.3. Non ci sono notizie di danni a cose o persone. Molte persone residenti nella zona si sono svegliate nel cuore della notte e hanno chiamato le forze dell'ordine e la Protezione Civile. In pochi sono scesi in strada.

Di fatto però è stato registrato un vero e proprio sciame sismico con ben venti scosse in 60 minuti. L'ultima alle 6:52 di magnitudo 2,7. Anche questa scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione che però, come detto, non ha mostrato particolari segni d'allarme. La situazione dunque resta sotto controllo.