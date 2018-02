Treno deragliato a Pioltello, le chiamate dei passeggeri ai soccorsi

"Il treno sta andando fuori strada. Siamo più o meno a Pioltello e le carrozze davanti sono deragliate. Il treno è spezzato a metà". È la telefonata ai soccorsi di uno dei passeggeri che viaggiava sul treno deragliato alle porte di Milano lo scorso 25 gennaio. Sono le 6,57 quando arrivano le prime chiamate con richiesta di aiuto al 112. Voci impaurite e concitate che chiedono di "fermare i treni in arrivo, perché se arriva giù un treno a manetta qua ci distrugge".

Le prime drammatiche telefonate di soccorso sono state diffuse dal Tg3. "Aiuto, aiuto", urlano i passeggeri. Gli operatori cercano di capire se nei convogli ci sono persone intrappolate, vittime e feriti. "Non so se ci sono feriti. Io sono sulla parte esterna del treno", dice un passeggero. "C'è una persona probabilmente morta" grida un altro. In sottofondo voci che chiedono aiuto e dove sono i soccorsi.