"Un treno di perturbazioni: il maltempo non si ferma"

Non si ferma il maltempo che sta mettendo in ginocchio diverse regioni italiane. Le precipitazioni, i nubifragi e le bombe d'acqua di fatto non abbandoneranno il nostro Paese nelle prossime ore. La situazione si farà sempre più critica. Il weekend sarà caratterizzato da diversi temporali e da un crollotermico consistente. Nella giornata di domani le precipitazioni interesseranno fondamentalemte le regioni del Nord come la Liguria, Veneto, Lombardia e Toscana. Le piogge poi arriveranno anche sul Lazio e sulla Sicilia.

Nel pomeriggio la piggia al Nord riguarderà solo il Piemonte e la Liguria. Piogge intense anche sulla Sardegna. Nella giornata di domenica il maltempo colpirà invece in modo più forte la Sardegna e la Sicilia per poi tornare sul Lazio e sulla Toscana. E a tracciare lo scenario meteo per le prossime ore è anche Antonio Sanò direttore de ilmeteo.it: "nche la prossima settimana un treno di perturbazioni raggiungerà a più riprese le regioni centro-settentrionali e la Sardegna con piogge e locali temporali. Sarà più asciutto il Sud dove però peggiorerà nella giornata di mercoledì".