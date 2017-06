Trieste, immigrati armati aggrediscono cittadini. "Questa è Kabul. Italia m..."

Scene di guerriglia urbana, paura e tensione: tutta colpa di un gruppo di profughi infastiditi dall'iniziativa di Stop prima Trieste e Noi nazionalisti forconi, a cui prendevano parte i cittadini di Trieste.

I migranti non hanno digerito il sopralluogo dei triestini scesi in strada. In un clima particolarmente accesso hanno offesso e minacciato i partecipanti all'iniziativa. Al grido di "Qui è Kabul, non Italia" e "Italia di m...", i richiedenti asilo, che stazionano nei capannoni fatiscenti, armati di spranghe metalliche, hanno anche provato ad allontare i cittadini. Marco Prelz, Giacomo Sturniolo e Antonio Carrese, di Stop prima Trieste, hanno solo potuto rispondere " Questa è casa nostra, non Kabul ".

Il racconto dei presenti

Sturniolo sulle pagine de Il Gazzettino fa sapere che " non siamo qui per fare ronde o manifestazioni ma da privati cittadini, Caritas e Ics sono tanto bravi nel parlare di umanità nell'accogliere le persone mentre qui cè un albergo a cielo aperto, volevamo parlare con un gruppetto e il risultato, dopo dieci minuti, è che stavano venendo alle mani ". Prelz gli fa eco: " Cinque ragazzi ci hanno affrontato con delle spranghe dicendo 'Qui non è Italia, questo è Kabul"' non è ammissibile perchè significa che lo Stato ha fallito. Hanno anche tentato di colpire le due donne della comitiva. Non vogliono aiuto, sono volgari e offensivi ".