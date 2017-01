"Troppe minacce di morte a Bello FiGo": annullato il concerto a Roma

È stato annullato l'ennesino concerto di Bello FiGo, il rapper italo-ghanese diventato "famoso" a seguito di uno scontro con Alessandra Mussolini, che avrebbe dovuto esibirsi sabato 4 febbraio a Roma, sul palco degli Ex Magazzini nel quartiere Ostiense a causa delle troppe minacce ricevute.

Ad annunciarlo sono gli organizzatori dell'evento tramite la pagina Facebook Bello Figo a Roma. " Siamo amareggiati nel comunicare l’annullamento dell’evento live di Bello FiGo previsto per sabato 4 febbraio agli Ex Magazzini di Roma. Ci sentiamo costretti a rinunciare a questa occasione di svago e divertimento perché è necessario salvaguardare lo spirito che guida la programmazione del nostro locale, sempre finalizzata all’intento ludico e non a occasioni di scontri e di violenza. Stante le intimidazioni rivolte al nostro ospite, ai nostri clienti e al corretto svolgimento dell’evento, ci sentiamo in dovere di tutelare la sicurezza di ogni persona interessata e di chiunque quella sera si trovasse nei paraggi. Le inaccettabili minacce ricevute e rese note da testate giornalistiche nazionali devono far riflettere tutti noi. Destabilizzano un clima sereno e professionale che ci ha finora accompagnato in ogni occasione e minano i valori di libertà di espressione in cui fermamente crediamo. Questa è la ragione che ci ha spinto ad annullare l’evento".

Il messaggio pubblicato su Facebook si conclude con delle scuse: " Ci scusiamo con tutti coloro che hanno già comprato il biglietto e ringraziamo tutte le persone che ci sono state vicine. I biglietti saranno rimborsati direttamente da Box Office. Per chi avesse acquistato il biglietto da un rivenditore autorizzato può chiedere direttamente il rimborso dallo stesso punto vendita" .

A spingere gli organizzati a cancellare l'evento sono state le minacce di Azione frontale, il gruppo di estrema destra che ha affisso uno striscione con la scritta "Roma non ti vuole" fuori dagli Ex Magazzini di Roma. L'associazione politica ha anche diffuso volantini che, alla foto del rapper con la frase "no pago affitto", affiancavano quella del clochard morto di freddo.

Non è la prima volta che Bello FiGo si vede costretto ad annullare un concerto per "motivi di ordine pubblico". Il rapper italo-ghanese, infatti, ha già dovuto cancellare tre date dei suoi concerti nel Nord Itali a causa delle minacce di morte e insulti pesanti.