"Troppo grosso, non lo inquadro" E Adinolfi smascherA la regia in tv

Piccolo imprevisto durante la diretta di Sky Tg 24. Ospite Mario Adinolfi. Durante l'intervista l'audio della regia resta aperto e qualcuno si lascia andare a qualche considerazione sull'aspetto fisico e sul peso dell'ex deputato. Quando riaprono il microfono ad Adinolfi cala il gelo in studio. L'ex parlamentare infatti mettere nel mirino la giornalista di Sky e afferma: "Chiedo alla vostra regia di fare attenzione a non definire l'ospite come 'uno che vale per due' oppure 'talmente grosso che non riusciamo a inquadrarlo' quando ci sono i microfoni aperti". Adinolfi era intervenuto in trasmissione per commentare i fatti di Macerata. Ma evidentemente qualcosa durante l'intervista è andato storto. E così la clip delle parole dell'ex parlamentare a Sky Tg24 ha fatto in pochi istanti il giro del web. Dopo qualche momento di imbarazzo in studio è tornata la serenità e lo stesso Adinolfi ha concluso il suo intervento senza dar voce ad altre polemiche dopo quello che aveva sentito con l'auricolare.