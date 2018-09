Trova aghi nelle fragole comprate al supermercato

La sua denuncia choc l’ha fatto sul profilo Facebook. E le immagini di quelle fragole hanno fatto in breve tempo il giro dei social network. All’interno della confezione di frutta, acquistata come sempre in un supermercato in Australia, Joshua Gane donna ha trovato diversi aghi sottili, inseriti all’interno delle fragole. La loro presenza era ovviamente molto pericolosa, visti i danni che quegli aghi avrebbero potuto provocare all’apparato digerente di chi si fosse trovato a consumarli (guarda qui le foto).

Il giovane era insieme ad un amico in auto, come scrive Leggo, quando ha fatto l’insana scoperta. I due avevano appena acquistato il pacco di fragole in un supermercato nel Queensland, nel New South Wales.

Secondo quanto scrive Leggo, il gestore del supermercato avrebbe già fatto avviare delle indagini interne per capire il motivo di una simile scoperta. Le fragole sarebbero arrivate da una fattoria del Queensland sud-orientale. Una indagine è stata avviata anche dalla polizia e tutte le persone che hanno acquistato i prodotti finiti nel mirino sono stati invitati a non consumarli. I medici della zona sono comunque stati allertati e pronti a ricevere eventuali persone che pensino di aver ingerito aghi .