Trova la moglie in auto con l'amante e diventa una furia

Trova la moglie in macchina con l'amante, l'uomo reagisce male e inizia a prendere a pugni e a calci l'auto.

Sembrerebbe una scena di un film, ma non è così. Siamo in Messico, a Puebla. Un uomo trova sua moglie in auto con l'amante. Immediatamente chiama gli agenti e inizia a protestare con loro. Poi, all'improvviso, comincia a tirare calci e pugni contro l'automobile.

La scena è stata ripresa da alcuni passanti e subito è stata condivisa in rete. Il video su Youtube ha raggiunto, nel giro di qualche ora, più di 3 milioni di visualizzazione. Nel filmato si vede l'uomo urlare contro i due piccioncini appartanti in macchina. L'uomo prova più volte ad aprire la porta dell'auto, ma sua moglie e l'amante si sono barricati dentro e non hanno nessuna intenzione di uscire. Almeno finché il marito furioso non se ne è andato. (Guarda il video che subito è diventato virale)