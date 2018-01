Trovato morto in mare un manager italiano della Princess Cruises

Trovato morto in mare un manager della Princess Cruises in Croazia. L'uomo, Riccardo Zorzin di 55 anni, era originario di Trieste e residente a Gorizia. Come riporta Il Messaggero, l'uomo sarebbe stato vittima di un malore e per questo sarebbe finito nelle acque del golfo Fiume. La dinamica dell'accaduto è ancora da accertare e le indagini da parte delle autorità croate sono in corso. Il corpo è stato ritrovato il 26 dicembre scorso vicino ad Abbazia.

La Princess Cruises è una compania di navigazione specializzate nel settore delle crociere. Proprio una delle grandi navi della compagnia dove lavorava l'uomo sarebbe transitata nel golfo. Zorzin è stato visto a bordo per l'ultima volta il 24 dicembre scorso.