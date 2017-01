Trovato un presunto messaggio dell'Isis: scatta l'allerta in Italia

L'allerta era stata diffusa a Roma, Torino, Milano, Genova e Firenze. Sono le città italiane attraversate dai treni in partenza da Ventimiglia su cui si erano concentrate le attenzioni della procura di Imperia. Nei giorni scorsi inaftti l'intelligence francese aveva girato ai colleghi italiani una segnalazione importante: era stato trovato a Cannes un biglietto firmato da "pentiti" (o forse "redenti) dell'Isis in cui erano indicati i treni che sarebbero dovuti diventare vagoni della morte in mano ai terroristi.

"Il giorno 14 gennaio - era scritto nel biglietto anonimo - due attentati sui treni delle 6.41 da Ventimiglia a Torino e quello delle 11.05 da Ventimiglia a Milano". L'intelligence italiana ha verificato che il treno diretto a Torino in realtà conclude la sua corsa a Roma, per questo il questore Imperia ha allertato tutte le forze di polizia delle città che sarebbero potute essere coinvolte dall'eventuale minaccia jihadista. L'intelligence francese, invece, sta ancore verificando se il biglietto sia autentico o se si tratti un falso allarme. La data indicata dal presunto "pentito di Isis", infatti, non ha portato con sé alcun attacco terroristico sui treni italiani, ma gli investigatori - come scrive il Messaggero - stanno comunque mantenendo alta l'allerta finché non verrà accertata la provenienza del messaggio anonimo.