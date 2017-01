Una truffa da 20 milioni di euro: nella rete finiti Bocelli e Travolta

Sette persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Varese per una truffa che coinvolgeva tra i tanti Andrea Bocelli e John Travolta.

L'organizzazione criminale internazionale con basi in Italia, Lussemburgo, Svizzera, Caraibi e Londra e dedita a vari reati tra cui truffa aggravata e raccolta abusiva del risparmio è stata scoperta dopo l'indagine coordinata dalla procura di Busto Arsizio.

Due italiani a capo di tutto, Domenico Giannini originario di Gallarate (Varese) ma residente a Lugano da tempo e Fabio La Rosa, broker finanziario e impresario residente a Santo Domingo con cittadinanza americana e italiana, entrambi destinatari di un'ordinanza cautelare.

I due, insieme a dei collaboratori, avevano convinto circa 200 imprenditori a impiegare circa 20 milioni di euro in un progetto immobiliare denominato "Puerto Azul" per la costruzione di un complesso turistico a 8 stelle prima nella Repubblica Dominicana, poi nell’atollo Blue Hole in Belize.

Entrambi i terreni però non erano disponibili e non godevano di permessi di edificabilità in quanto soggetti a tutela ambientale. Gli arrestati hanno provato a vendere il progetto utilizzando l'immagine dei personaggi famosi, in particolar modo di John Travolta e Andrea Bocelli - ignari di tutto - grazie a una foto scattata a Cannes insieme e Giannini. Lo stesso Bocelli, venuto a conoscenza della vicenda, ha presentato denuncia e ha dato un contributo rilevante alle indagini.