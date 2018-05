Trump: "Armare e addestrare i docenti Eviteremo le stragi nelle scuole"

Donald Trump torna a parlare dell'uso delle armi negli Stati Uniti. Il presidente americano di fatto spiega la sua ricetta per fermare le stragi nelle scuole statunitensi spesso colpite da studenti armati che uccidono docenti e compagni: "Tutti noi vogliamo scuole più sicure. Ma insegnanti perfettamente addestrati dovrebbero portare armi nascoste. Se sanno che ci sono armi all’interno, non entreranno", ha affermato il tycoon durante la convention della Nra, la lobby delle armi, a Dallas. Rivolgendosi alla platea entusiasta, il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto: "I tuoi diritti nel Secondo Emendamento sono sotto assedio, ma non saranno mai sotto assedio finchè io sarò il tuo presidente".



Poi tornando sulle stragi all'interno delle scuole ha affermato: "Dobbiamo assicurarci di fare la differenza", ha proseguito, "la mia amministrazione ha promosso una massiccia strategia per la sicurezza delle comunità", tra cui con finanziamenti per la sicurezza pubblica. Inoltre, ha criticato le zone 'gun-free' nelle scuole, dove cioé l'ingresso con armi da fuoco è vietato, dicendo che esse rappresenterebbero un invito agli assalitori armati. "Questa scuola è una zona senza armi è come dire vieni e prendici". Infine un commento sui rapporti con la Corea del Nord: "Gli Stati Uniti stanno facendo un ottimo lavoro".