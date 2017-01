Trump chiude agli immigrati e Rihanna protesta su Twitter: "Sei un maiale immorale"

Dopo che Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per "tenere i terroristi dell'islam radicale fuori dagli Stati Uniti", negli Usa sono iniziate le proteste e le manifestazioni contro il neopresidente statunitense.

La stretta di quattro mesi riguarda gli immigrati che vengono da quei sette Paesi a rischio terrorismo (Siria, Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen), prevede "nuovi controlli in profondità" nella lotta al radicalismo islamico e, soprattutto, vuol dare priorità ai rifugiati cristiani. Ma questo decreto e questa scelta necessaria per dare un giro di vite a quell'accoglienza indiscriminata imposta agli americani dall'ex presidente Barack Obama, ha scatenato diverse polemiche.

Tra i tanti che hanno manfiestato, sui social e in strada, contro Donald Trump c'è anche Rihanna. La cantante delle Barbados ha affidato a Twitter un lungo sfogo: " Sono disgustata. La notizia è devastante. L'america si sta rovinando proprio davanti ai nostri occhi. Che maiale immorale devi essere per alimentare questo business". (Guarda il messaggio)

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!