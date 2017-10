Tu si que vales, "rissa" in studio. Venier: "Vi do un calcio nelle p.."

Un'altra serata di divertimenti e spettacolo a Tu si que vales. Un programma pieno di attrazioni, giocolieri, talenti veri e..scherzi. Come quello realizzato da Marcello e Andrea ai danni dei giurati (guarda il video).

I due concorrenti una volta arrivati sul palco dicono di essere appassionati di meccanica dei fluidi. "Una scoperta che cambierà la vita di tutti", è la loro presentazioni. In sostanza avrebbero scoperto un gas semiliquido che a contatto dell'aria diventa vischioso tanto da poter sostituire l'airbag delle auto.

"Perché ho l'impressione che mi stai prendendo per il culo", dice però Maria De Filippi fiutando la fregatura. E in effetti aveva ragione. Per dimostrare la loro (finta) scoperta, i due concorrenti si devono lanciare di faccia dentro una vasca che sembra piena di schiuma.

I due performer si avvicinano alla piscina piena di schiuma, attendono qualche secondo per creare suspance e poi si gettano all'interno. Come nei timori di Maria De Filippi, si tratta di una gag. Uno scherzo. All'interno della piscina non c'è nessuna scoperta straordinaria, ma solo della schiuma. Poi, la sorpresa.

I due si lanciano addosso ai giurati sporcando di panna Teo Mammuccari, Rudy Zerby e Gerry Scotti. Solo Maria De Filippi si salva perché poco prima dell'inizio si rifugia lontano dalla scena dello "scontro". I giurati poi iniziano una guerra di schiuma tra di loro. "Sei un bastardo", dice Castrogiovanni nel bel mezzo della piacevole "rissa".

Ad un certo punto, mentre Mara Venier cerca di comunicare il voto del pubblico, Zerby le si avvicina con fare minaccioso. Vorrebbe sporcare di panna anche lei, ma la Venier non ci sta: "Statemi lontani ragazzi o vi do un calcio nelle palle". "Facciamo una cosa: se la giuria ha detto sì abbracciamoci", ribadisce Zerby. E dopo l'esito positivo la Venier deve scappare dall'abbraccio di Castrogiovanni. La performance si conclude poi con Maria De Filippi e Belen Rodriguez che si lanciano nella vasca piena di schiuma.