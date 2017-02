Il tuffo della campionessa da 17 metri in crociera

Cesilie Carlton, la 35enne americana tuffatrice professionista si è lanciata da un trampolino di 17 metri nella piscina sottostante su una nave da crociera in movimento.

Il tuffo di Cesilie ha accumulato più di 250.000 visualizzazioni su Instagram da quando il filmato è stato pubblicato. La nave da crociera - la più grande nave passeggeri del mondo, con una capacità di 5.479 ospiti - vanta un equipaggio di 2.100 unità, di cui 20 artisti presso l'AquaTheater.

La tuffatrice si è esibita sulla nave da crociera Harmony of the seas della Royal Caribbean e lo spettacolo è stato unico per i tanti passeggeri. Nel video si vede la bionda tuffatrice con indosso un costume rosso e bianco lanciarsi nel vuoto e librarsi nell’aria come se volasse. La Carlton è una tuffatrice professionista e nel 2015 si è aggiudicata la medaglia d’argento nel campionato mondiale di tuffi che si è tenuto nel Kazan.