Tunisino uccide un ragazzo. Folla devasta negozio di kebab

Un assalto di massa al kebab gestito da un tunisino accusato di aver accoltellato a morte un ragazzo locale. Il video pubblicato sui social network della Polonia sta facendo il giro del mondo. Si vede un gruppo di cittadini infuriati prendere d'assalto il kebab e metterlo a ferro e fuoco, devastandolo (guarda il video).

Secondo quanto si apprende, a far scattare la furia della gente sarebbe stato un omicidio. Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato un tunisino con l'accusa di aver ucciso a coltellate un 21 enne locale che avrebbe rubato due bottiglie dal negozio di kebab. Il furto avrebbe scatenato la reazione del tunisino che nel ristorante fa il cuoco.

Come si può vedere dalle immagini registrate probabilmente con un cellulare e pubblicate su Facebook, la folla si tiene in parte a distanza dal locale kebab, mentre due uomini si avvicinano alle vetrine e le devastano lanciando sassi contro il vetro. Infine viene appiccato il fuoco e le fiamme lambiscono gli interni del negozio. La polizia, in evidente inferiorità numerica, non ha potuto far altro che assistere alla scena e lasciare che la folla si facesse in qualche modo giustizia da sola, rovinando quello che era stato la scena di un omicidio.