Tutte le domande sulle ultime ore di Amri

L'attentatore di Berlino, Anis Amri, è stato ucciso questa notte a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, durante una sparatoria con una pattuglia della polizia di Stato.

Ma ci sono diverse domande che suonano quasi pleonastiche ma che è comunque bene scrivere nero su bianche. E che esigono una risposta che sarà ineluttabile fornire, già dalle prossime ore.

Quando Anis Amri ha lasciato Berlino? Che strada fino a Milano?

Per rispondere a questi dubbi esistono già alcuni elementi. Secondo le prime ricostruzioni nello zainetto di Amri sarebbe stato ritrovato un biglietto ferroviario che confermerebbe il transito attraverso la Francia: in particolare sarebbe transitato dalla Savoia fino a Milano e poi a Sesto. Un'altra indicazione temporale può essere desunta dalle immagini di una telecamera di sicurezza che lo ha ripreso davanti a una moschea berlinese nelle ore immediatamente successive alla strage. Quindi, resta da capire quando si sia messo in viaggio alla volta del nostro Paese e se e dove si sia fermato durante il viaggio.

Come ha fatto a lasciare la Germania, ad attraversare la Francia e ad entrare in Italia?

Come è possibile che con la polizia di mezza Europa in stato di massima allerta l'uomo più ricercato del momento sia riuscito ad attraversare, per giunta armato, almeno due frontiere e a nascondersi per quattro giorni percorrendo quasi duemila chilometri?

Perché puntava proprio a Milano?

È la domanda più importante di tutte: perché Amri si è diretto verso l'Italia settentrionale? Aveva appoggi a Sesto San Giovanni o intendeva proseguire per un'altra destinazione? Qualcuno lo stava aspettando? Sono questi gli interrogativi più pressanti, a cui gli inquirenti dovranno dare risposta. Per la sicurezza di tutti.