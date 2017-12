La tv tedesca censura i reati degli immigrati

L'Ard, primo canale televisivo pubblico tedesco, omette le notizie per non allarmare la gente. Dopo aver taciuto per quattro giorni le aggressioni di Colonia nella notte di San Silvestro del 2015, il canale ci ricasca.

Questa volta, l'Ard non ha riportato la notizia di un omicidio commesso da un ragazzo afgano, il 27 dicembre. L'immigrato 15enne ha ucciso per gelosia a pugnalate una coetanea in un supermarket di Kandel, paese di 10mila abitanti, in Renania-Palatinato. La censura ha provocato le proteste degli utenti. I responsabili dell' Ard si sono subito giustificati: non si è trattato di censura, per noi era un delitto passionale per motivi privati, di cui non diamo mai notizia.

L'Ard censura così i reati degli immigrati per non inquietare i tedeschi. Ma il pubblico non gradisce. Dopo Colonia, infatti l'indice di credibilità del canale è crollato dal 75% al 41% e la ripresa è stata lenta.