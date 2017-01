U2, torna l'incubo bagarini: aggiunta seconda data a Roma

Torna l'incubo del secondary ticketing e così, dopo la bomba scoppiata per la tappa italiana del tour dei Coldplay, anche per gli U2 la storia si è ripetuta.

Il 15 luglio era prevista la data del tour "The Joshua Tree" della band irlandese allo stadio Olimpico di Roma ma i biglietti messi in vendita online sul circuito TicketOne non sono mai stati disponibili perché acquistati in pochissimi minuti.

Live Nation ha così annunciao una seconda tappa romana del tour degli U2 per il 16 luglio mentre i numerosi fan lamentano il problema avuto con l'acquisto dei biglietti: "Inutile cercarli, da giorni erano in vendita su eBay a cifre folli, due biglietti per il prato a 360 euro. Come con i Coldplay, TicketOne senza speranza".

Non è esclusa una seconda indagine dell'Antitrust mentre si cerca di mettere un freno al bagarinaggio, fenomeno diventato sempre più diffuso in Italia.