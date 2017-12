Uber, Corte giustizia Ue: "È servizio di trasporti e va regolato dai singoli Stati"

Novità sul "pianeta Uber". Per la corte di Giustizia dell’Unione Europea il servizio di noleggio auto con tassista gestito dalla piattaforma americana rientra nell’ambito dei servizi nel settore dei trasporti e non una semplice piattaforma digitale, pertanto gli Stati membri possono disciplinare le condizioni di prestazione del servizio stesso.

A sollevare il caso era stato un giudice spagnolo, che aveva chiesto un pronunciamento della corte europea dopo che a lui nel 2014 si erano rivolti i membri di un sindacato di tassisti di Barcellona, secondo i quali Uber stava facendo concorrenza sleale. I tassisti di Barcellona sostenevano, infatti, che il servizio potesse fare a meno di licenze e accordi richiesti invece ai servizi di taxi.

Con la sentenza la Corte stabilisce che "un servizio d'intermediazione, avente ad oggetto la messa in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e dietro retribuzione, di conducenti non professionisti utilizzatori del proprio veicolo con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell'area urbana, deve essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di 'servizio nel settore dei trasporti', ai sensi del diritto dell'Unione".