Ubriaco prima del decollo: arrestato pilota in Canada

Miroslav Gronych, pilota della compagnia low cost Sunwing, è stato arrestato prima del volo Calgary-Cancun perché trovato ubriaco con un tasso alcolico superiore di oltre tre volte quello consentito.

L'aereo, un Boeing 737, si stava preparando alle operazioni per il decollo ma il copilota ha trovato il collega accasciato sul sedile e ha lanciato immediatamente l'allarme. L'accaduto risale al 31 dicembre alle 7 del mattino e adesso il pilota è stato formalmente accusato di aver tentato di prendere i comandi del volo in stato di ebbrezza.

Paul Stacey, portavoce della polizia canadese, ha commentato l'accaduto: "C’era tutto il potenziale per un disastro aereo. Per fortuna in un aeroporto esistono tali e tanti controlli da evitare che cose del genere accadano. In ogni caso il pilota con il vizio dell’alcool non vedrà i comandi di un aereo per un bel pezzo".

Il volo, con a bordo 99 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio, è partito tre ore dopo con un altro pilota al comando. "Siamo molto riconoscenti per la diligenza avuta dal nostro equipaggio nella gestione di questa situazione molto delicata", ha dichiarato la compagnia aerea Sunwing in un comunicato.