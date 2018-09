Si ferma sull'A8 per un guasto. Travolta davanti alle due figlie

Questa notte una donna di 38 anni è morta sulla A8 dopo aver fermato la propria auto in avaria sulla corsia di emergenza. La donna era in macchina con le figlie di 5 e 7 anni e, accortasi del guasto, ha subito pensato di fermarsi in terza corsia. Ha subito pensato di mettere in sicurezza i propri figli. Ce l'ha fatta, ma lei è morta travolta da un'altra auto.

La 38enne è stata investita all’altezza dello svincolo di Rho Fiera Milano. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 21 ed altre tre persone sono rimaste ferite nel tamponamento tra cui una donna di 37 anni e due uomini di 52 e 54 anni. La 38enne è stata uccisa da un'auto che sopraggiungeva e che nello scontro ha ferito anche gravemente un'altra automobilista che si era fermata per prestarle soccorso. E proprio a quest'ultima, per le gravissime ferite, ha subito l’amputazione di una gamba.

Secondo una prima ricostruzione, la madre aveva accostato ed era ferma in terza corsia, dopo che la sua auto era in avaria, o perché si era accorta di aver forato una ruota. Un’altra automobilista, vedendola in difficoltà, si era fermata ad aiutarla. Ma sulle due donne è piombata una terza auto, che le ha investite. Sul posto sono accorse tre ambulanze, l'automedica e gli equipaggi dei Vigili del Fuoco di Milano Messina.

In questa tragedia sono stati anche coinvolti due uomini di 54 e 52 anni, che viaggiavano sull’auto investitrice. Le bimbe, che non sono ferite, sono state portate all’ospedale Sacco per accertamenti. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale di Busto Arsizio.