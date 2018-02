Udine, rom derubano anziani: bottino di 7mila euro

Un pensionato 83enne ha aperto le porte di casa a tre rom: le donne hanno raccontato di essere amica della cugina e che dovevano portargli un messaggio. Poi hanno derubato l'anziano di oro e contanti.

Il furto

Tre donne di etnia rom hanno bussato alla porta di una coppia di anziano di Flaibano, in provincia di Udine. Ad aprire la porta un 83enne - la moglie è assente in quel momento in casa. Sono le 15.30 di domenica 18 febbraio. Una del gruppo si presenta come badante, dice di essere amica della cugina, che vive poco distante da lì, e che ha un messaggio da riferire all'uomo.

La "badante" si accomoda in una stanza e scrive un biglietto, le altre due complici intanto rovistano nella altre stanze. Riescono a trovare preziosi e dei contanti. Un bottino di circa 7mila euro riferisce Leggo. L'anziano non si accorge di nulla. Le nomadi tagliano la corda. Nella fuga incrociano la moglie del pensionato che le vede fuggire a bordo di Opel Corsa vecchio modello di colore grigio.

Solo dopo diverse ore gli anziani si accorgono di essere stati derubati e chiamano i carabinieri, che immeditamente hanno fatto scattare le indagini per dare un'identità alle ladre.