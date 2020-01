Ufo, i migliori avvistamenti in Italia del 2019

Il Centro Ufologico Mediterraneo (C.uUfo.M) ha pubblicato un video in cui sono raccolti i migliori avvistamenti di Ufo del 2019, avvenuti in Italia.

" Il 2019 è stato un anno ricco di segnalazioni uf o", si legge nel comunicato stampa del centro. Le segnalazioni sono state studiate e analizzate in modo approfondito e, ieri, tutti i casi studiati nell'ultimo anno sono stati pubblicati sul sito del centro, che ha diffuso su YouTube un video trailer, in cui vengono presentati i diversi avvistamenti. Gli strani fenomeni hanno interessato tutta Italia, dalla Sicilia, fino al Veneto, passnado per Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Campania. Le località sorvolate dagli ufo sono state, in particolare, Genova, Rho (vicino a Milano), Padova, Narni (in provincia di Terni), Catania e Bacoli (Napoli).

Come già successo negli anni scorsi, non mancano dischi volanti, scie luminose, oggetti sferici, a luce intermittente o dai colori intensi. Sono stati individuati anche ovini (oggetti volanti non identificati) di forma allungata e addirittura a forma di ragno. Il Centro rende noto anche la tipologia dei testimoni degli strani fenomeni: si tratta di persone di tutte le età, maschi e femmine e di varia estrazione sociale. Il comportamento di tali oggetti è risultato spesso curioso: ne è un esempio quello avvistato a Narni, dalla forma affusolata e così veloce da essere visibile solo in 3 fotogrammi, rallentando al massimo il filamato. A Genova, invece, un oggetto sferico sembrava apparire e sparire, fino a quando non si è sdoppiato, sotto gli occhi del testimone, che ha ripreso il fenomeno. A Padova, invece, l'oggetto non identificato si è mostrato quasi trasparente, mentre a Bacoli ha destato stupore un oggetto accompagnato da strane luci, che sono rimaste ferme nel cielo per diverso tempo: alcuni testimoni hanno riferito che delle grosse luci, più grandi della Luna, erano comparse nel buio.