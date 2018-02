Uomini e Donne, sul trono Stefano Laudoni: ex di Valentina Vignali

Stefano Laudoni è il nuovo tronista di Uomini e Donne. E Valentina Vignali, la sua ex fidanzata, non trattiene la rabbia.

Tronista che va, tronista che viene. Nicolò sta per fare la sua scelta e, in attesa che si liberi la poltrona, Maria De Filippi avrebbe già scelto il nuovo tronista. Secondo quando riporta GossipTv, si tratta di Stefano Laudoni, giocatore di basket ma soprattutto ex compagno di Valentina Vignali, cestista e modella. I due sono stati insieme per molti anni fino a quando, secondo il racconto della Vignali, Stefano si sarebbe lasciato andare a una scappatella. Episodio che ha messo fine alla loro storia. Solo alcune settimane fa è stata però la modella a pubblicare su Instagram una foto con Laudoni, segno che tra i due era in corso un riavvicinamento. Ma, stando alle indiscrezioni, non è così.

A fine marzo il cestista lascerà la squadra di basket in cui gioca per sedersi sulla poltrona più famosa d'Italia. La Vignali, negli Usa per lavoro, non ha preso bene la notizia, tanto che sui social insinua che Stefano le abbia detto: "Mi faccio due serate, tiro su un po' di soldi, mica devo scegliere per forza qualcuna". E poi la modella si sfoga ancora: "Peccato che lui pensava solo a prendermi per c***o e umiliarmi nuovamente in pubblico per farsi 4 serata in discoteca". Non resta che aspettare la messa in onda delle puntate per scoprire la verità.