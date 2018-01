Un uomo ha provato ad aggredire Weinstein in un ristorante

Era evidentemente alticcio l'uomo che ha cercato di saltare addosso al produttore hollywoodiano Harvey Weinstein in un ristorante di Scottsdale, in California, provando a prendere a pugni l'uomo accusato di molestie sessuali da numero donne che sostengono per anni abbia abusato della sua posizione di potere per prentendere favori sessuale senza il loro consenso.

"Sei un pezzo di m...per quel che hai fatto a quelle donne", ha gridato l'aggressore a Weinstein, che ieri sera, intorno alle 21, stava cenando insieme a un dipendente del centro di riabilitazione che frequenta da mesi. Il produttore, un tempo numero uno della potente Miramax, è rimasto illeso, rischiando solamente una caduta.

L'episodio è stato ripreso dal telefonino di una persona che si trovava al ristorante Elements, ma Weinstein ha deciso di non sporgere denuncia, lasciando il locale poco dopo i fatti. Il video è stato pubblicato dal sito scandalistico americano Tmz.

Le denunce da parte delle donne abusate dal produttore hanno dato vita nei mesi scorsi a un ampio movimento di protesta, che ha coinvolto molti nomi del mondo dello spettacolo, sulle cui azioni le vittime di molestie hanno rotto il silenzio. La campagna mediatica è di recente arrivata anche in Cina, dove alcune donne hanno iniziato a venire allo scoperto, in numero però minore e secondo Leta Hong Fincher, esperta del movimento femminista sentita dal Guardian, fortemente ostacolate dalla censura.