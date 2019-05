Bebè resta per giorni vicino ai genitori morti per overdose

Negli USA una bambina di soli 6 mesi è rimasta accanto ai loro genitori morti per overdose dentro una stanza di motel per tre giorni. È stata salvata dalla polizia del Michigan.

Figlia di Jessica Bramer, di 26 anni e di Christian Reed è rimasta vicino ai corpi dei suoi genitori per tre giorni. Stava rischiando di morire di sete a causa della disidratazione. Skylah è stata trovata al Rodeway Inn a Whitehall in Michigan. La reception del motel aveva infatti avvertito la polizia dopo aver tentato di mettersi in contatto con la coppia, che non effettuava il check out da qualche giorno e soprattutto non dava segni di vita. Sono quindi intervenuti gli agenti che dopo aver bussato varie volte alla porta della camera affittata da Bramer e Reed si sono decisi a sfondare la porta. Davanti a loro due corpi esanimi di due ragazzi e una bambina di 6 mesi seduta vicino a loro. Skylah aveva vegliato sui genitori per tre giorni prima di essere salvata dalla polizia dello stato del Michigan.

Un'autopsia successiva sui corpi dei due ragazzi ha confermato i sospetti degli agenti: erano morti in seguito ad una dose letale di un cocktail farmacologico. Lo staff dell'Inn dove hanno soggiornato ha declinato ogni responsabilità dicendo che non potevano accorgersi di cosa stesse accadendo all'interno della camera visto che la bimba non aveva pianto e i due non erano stati "rumorosi" si legge sul Daylimail.