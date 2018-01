Usa, allarme maltempo: 19 persone sono morte in una settimana

Continua l'allarme maltempo negli Stati Uniti. Le comunità costiere del Massachusetts, in particolare, stanno subendo numerosi disagi a causa della tempesta che in queste ore sta colpendo le coste nord-orientali statunitensi. A Revere, cittadina poco distante da Boston, diversi veicoli sono rimasti intrappolati nel ghiaccio dopo l'esondazione delle acque della baia.

Temperature glaciali

I funzionari statali stanno esortando i cittadini americani a limitare il tempo trascorso all'aperto in quanto le tempertaure sono "pericolosamente fredde". Secondo il National Weather Service, infatti, la temperatura percepita in alcune zone, a causa del forte vento, potrebbe sfiorare i -40 gradi.

19 persone morte a causa del maltempo

Almeno 19 persone sono morte questa settimana negli Stati Uniti a causa del maltempo. Come riporta la Cnn, tra i morti c'era un uomo di 64 anni che è morto di ipotermia nell'Ohio. Il suo corpo è stato trovato disteso davanti alla sua sedia a rotelle nelle verando di casa sua. In South Carolina, invece, un uomo è stato ucciso dopo che il suo pick-up è scivolato sulle strade ghiacciate. Episodi simili simili si sono verificati in Michigan, Missouri, North Dakota, South Carolina e Virginia.