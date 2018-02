Usa, amante delle armi distrugge il suo fucile: "Una vita vale di più"

L'ultima strage in Florida l'ha colpito talmente tanto che un appassionato di armi ha preso il suo fucile e l'ha spezzato in due con una motosega.

È un gesto simbolico e molto forte quello compiuto da Scott Dani Pappalardo, un americano particolarmente amante delle armi. O almeno fino a qualche giorno fa, quando un ex studente di un liceo di Parkland, in Florida, è entrato nella sua vecchia scuola uccidendo 17 persone. L'ennesima strage di studenti ha riportato alla luce il problema della grande diffusione di armi negli Stati Uniti. E se Trump ha annunciato un maggior controllo sui precedenti penali di chi acquista, Pappalardo ha trovato la sua personale soluzione.

Come si vede nel video pubblicato su Facebook, l'uomo tiene in mano il suo fucile AR-15 e spiega la decisione di distruggerlo in poche e semplici parole. ''Non vorrei mai che il mio fucile togliesse la vita di qualcuno. Il diritto di possedere un'arma non vale di più della vita di qualcuno''. Poi taglia il fucile in due con una motosega e lancia la campagna "one less gun", ovvero "un'arma in mano". Il video è stato visto da ben 15 milioni di persone.