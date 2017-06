Usa, distratta dal cellulare precipita in una botola

Una donna di 67 anni del New Jersey è caduta dentro una botola aperta lungo il marciapiede perché era distratta dal cellulare.

La donna ha riportato diverse ferite ma è sopravvissuta. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un negozio lungo Somerset Street, a Plainfield. La botola era aperta per la riparazione delle condutture del gas (guarda il video).

La 67enne era intenta a messaggiare al cellulare e non si è accorta dei lavori in corso nella via. Tanto spavento ma, per fortuna, nulla di grave per la vittima soccorsa immediatamente dai vigili del fuoco. Due ragazze si sono fermate spaventate dopo aver assistito alla scena.