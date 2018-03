Usa, il figlio fa il bullo sul bus: il padre lo fa andare a scuola di corsa

Per punire il figlio bullo, un papà lo costringe ad andare a scuola correndo per un chilometro e mezzo, anche sotto la pioggia.

È successo a Roanoke, in Carolina del Nord (Usa). Il ragazzino viene espulso dal bus della scuola perché dà fastidio ai compagni, adottando i classici atteggiamenti da bullo. Il padre decide quindi di punirlo severamente e lo costringe a percorrere il tragitto tra la casa e l'istituto di corsa. Tutti i giorni, per una settimana, anche con il brutto tempo. Non solo. L'uomo decide anche di filmare la punizione e di postare i video su Facebook, perché possano ispirare altri genitori.

La decisione del padre ha già portato i suoi frutti. Gli insegnanti dell'alunno hanno infatti constatato che il ragazzino si comporta meglio nei confronti dei compagni e che non ha più atteggiamenti da bullo. "Insegnate ai vostri figli, non siate loro amici, siate genitori. È ciò di cui i bambini hanno realmente bisogno", chiosa l'uomo.