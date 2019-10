Usa, gemelline di tre anni abbandonate sotto sole ritrovate morte in auto

Due gemelline di soli tre anni trovate morte in auto, sotto il sole cocente. Una tragedia questa che ha avuto luogo in Georgia, negli Stati Uniti. Stando a quanto riportato, le due bimbe- Raelynn e Payton Keyes- erano state dato in affido ma la loro nuova famiglia non era presente al momento dell'accaduto. A ritrovare i loro corpi nell'auto nel giardino di casa è stata la badante. Come riporta Il Messaggero, la polizia ha definito la morte delle piccole comme accidentale.

Le due piccole da più di un anno si trovavano in affidamento. La loro vera mamma, infatti, non si era più ripresa dopo aver perso la sua prima figlia e proprio per questa grossa depressione non era stata in grado di crescere le sue bimbe. Ogni venerdì, però, andava a trovarle. E come si può immaginare, questa notizia l'ha sconvolta. "È un incubo. Un incubo gigante", ha detto ai microfoni di Skye Keyes. Come riportato dal medico legale, le due gemelline sono morte a causa di un colpo di calore e che i decessi sono stati accidentali.

#ICYMI: The preliminary autopsy results have been released for the deaths of Payton and Raelynn Keyes. The twin 3-year-olds were found unresponsive in a car in Hinesville on Sunday. The coroner ruled their deaths accidental by heat stroke.

https://t.co/NVcgEQ8geD

— Danni Dikes (@WSAVDanniD) October 1, 2019