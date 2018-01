Usa, mamma fa retromarcia davanti a casa e uccide il figlio di un anno

Tragedia in Lousiana - a Lafourche Parish - dove un donna ha accidentalmente investito il figlio di un anno. Tralyn Crosby, 35 anni, stava facendo retromarcia davanti a casa con la sua auto. In quei pochi secondi il figlio è sgattaiolato fuori di casa per seguire la mamma senza che il padre e gli altri due fratelli se ne accorgessero. È bastato un attimo e la tragedia si è consumata. La mamma, ignara del fatto che il bimbi si trovasse dietro al pick up, ha fatto retromarcia, investendolo.

La polizia non ha formulato alcuna accusa nei confronti della madre. La corsa all'ospedale più vicino, quello di Ochsner St. Anne, non è servita a nulla. Il bimbo è infatti morto pochi minuti dopo. "Questa è una tragedia orribile per questa famiglia e la comunità", ha detto lo sceriffo Craig Webre al Daily Mail. "Il mio cuore va alla famiglia, e prego che possano trovare pace in un momento così difficile."