Usa, prof fa sesso con un 14enne. Il ragazzo rivela tutto all'amico

Un'insegnate di studi sociali alla New School for Leadership a New York è stata arrestata venerdì scorso dopo che il ragazzino ha confidato all'amico quanto successo. Dori Myers, 29 anni, è stata accusata di reato sessuale ai danni di un minore. Secondo quanto trapelato dalle indagini, l'accaduto ha avuto luogo il primo novembre, giorno in cui la professoressa avrebbe avuto un rapporto orale con l'alunno 14enne. La donna, che vive nella contea di Rockland, dove suo marito è vicesceriffo, ha negato tutto.

In tribunale il suo avvocato ha detto che "basta l'accusa di una persona per metterne in prigione un'altra". Secondo Andrew Stoll, infatti, la signora Myers sarebbe sempre stata una cittadina modello "con un comportamento esemplare". In attesa del giudizio, la donna è stata rilasciata con un ordine di protezione di 30 giorni mentre il diaprtimento dell'Educazione l'ha esclusa dalla docenza, definendo le accuse "preoccupanti". In un tweet del 2015, poi rimosso,la donna si compiaceva del fatto che gli studenti apprezzassero il suo look.