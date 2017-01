Usa, sente delle urla dal muro della cucina: dietro c'è un uomo mezzo nudo

Sente una voce che implora aiuto dalla parete della sua cucina, chiama i vigili del fuoco che, spaccando il muro, trovano un uomo mezzo nudo. Un tonfo e poi le urla, sono queste due elementi che hanno convinto una donna di Manhattan a chiamare i soccorsi. Martedì notte, la signora si trovava nella sua cucina quando ha sentito delle voce provenire dalla parte. Immediatamente ha chiesto aiuto alla polizia che aono arrivati sul posto con i vigili del fuoco.

Dopo aver spaccato il muro, i pompieri hanno trovato un uomo mezzo nudo. L'uomo, di cui non è sta rivelata l'identità, era rimasto incastrato nella colonna condominiale di scarico dei fumi dopo essere precipitato per cinque piani. Ben quaranta vigili del fuoco sono intervenuti per liberarlo: " Lo scarico era così piccolo che era rimasto intrappolato - ha detto all'emittente WPIX-TV Patrick Tansey, capo del Fire Department City of New York -. Abbiamo dovuto usare le mani perché avevamo paura che, utilizzando attrezzi, avremmo potuto fargli del male ".