Come usare bene la toilette: tutorial dell'azienda giapponese

La Ntt, azienda gigante della telecomunicazione, ha installato all'interno delle toilette dell'aeroporto internazionale Narita di Tokyo delle salviette per pulire il proprio smartphone, considerato uno degli oggetti più sporchi che utilizziamo.

Pulire il proprio cellulare non è infatti una cattiva idea. Uno studio del 2012 per il Wall Street Journal ha rivelato la presenza di germi delle feci su tutti e otto i cellulari testati in modo casuale, mentre una ricerca dell'Università dell'Arizona ha stabilito che sui telefoni ci sono dieci volte più germi che sulla tavoletta del wc.

Il video-tutorial

La Ntt ha dichiarato che i fazzoletti, gettabili nel wc, saranno disponibili in alcuni bagni dello stesso scalo aeroportuale fino al 15 marzo. La stessa azienda ha anche diffuso un video-tutorial in cui spiega come utilizzare correttamente le toilette giapponesi. (GUARDA IL VIDEO)