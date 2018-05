Va in un ospedale per le cure: immigrati gli occupano casa

Una vicenda abbastanza surreale: va in ospedale per sottoporsi ad alcune cure e trova la casa occupata dagli immigrati. È successo a Tarcento in Friuli Venezia Giulia lo scorso marzo. Mentre l'anziano proprietraio di casa si trovava in un ospedlae per alcuni accertamenti, a casa sua alcuni immigrati hanno prima mangiato e poi gli hanno rubato la tv, la motosega e alcuni indumenti. Come riporta ilGazzettino, la stessa vicenda si è ripetuta sempre a Tarcento per i propriatari di una casa per le vacanze sempre a Tarcento.



In questo caso al rientro a casa i due hanno trovato una pentola con della pasta avanzata e dei documenti di un cubano e di un dominicano. I due proprietari di casa hanno avvisato i carabinieri. Intanto i due uomini hanno provato a fare irruzione nella casa ma quando hanno provato ad aprire la porta avrebbero detto: "Abbiamo sbagliato appartamento...". I documenti che i due proprietari hanno ritrovato a casa però appartenevano ai due immigrati. E così sono scattate le manette.