Vaccino anti-eroina funziona sui topi: ora sarà testato sull'uomo

È pronto per essere testato sull'uomo il vaccino in grado di prevenire l'overdose da eroina. I risultati sui topi hanno infatti dimostrato che è sicuro ed efficace.

Un gruppo di scienziati dello Scripps research institute, in California, ha messo a punto un vaccino anti-eroina capace di impedire l'overdose da questa potente e letale droga. Le sperimentazioni sui topi hanno condotto a ottimi risultati, dimostrando che il farmaco è sicuro ed efficace.